Formula 1News F1

F1 | Norris: “Sono convinto che Russell vincerà un campionato”

"Che sia quest'anno o il prossimo, non importa. Mi diverto a gareggiare contro di lui", il pensiero dell'inglese della McLaren

di Piero Ladisa6 Febbraio, 2026
F1 | Norris: “Sono convinto che Russell vincerà un campionato”

Lando Norris non ha dubbi. L’inglese della McLaren ritiene che il connazionale in forza alla Mercedes riuscirà a scrivere il proprio nome nell’albo d’oro della Formula 1.

Discutendo del driver della Stella, il campione del mondo in carica ha sottolineato l’ottimo rapporto rapporto che li lega e il piacere nel battagliare in pista con l’amico/rivale.

Russell è stato uno dei protagonisti in positivo della scorsa stagione, dove è riuscito a conquistare due vittorie (Canada e Singapore) che hanno permesso alla Mercedes di portare a casa gli unici successi del 2025.

Punti importanti, quelli ottenuti da Russell, che sommati a quelli conquistati dall’esordiente compagno di squadra Kimi Antonelli hanno permesso alla scuderia tedesca di concludere il campionato costruttori al secondo posto alle spalle della regina McLaren.

“Io e George andiamo molto d’accordo – ha dichiarato Norris, intervistato da Sky Sports News – Non ci sentiamo tutti i giorni, ma credo che ci sia molto rispetto reciproco”.

Norris, proseguendo con il proprio intervento, ha poi aggiunto: “Lui me lo dimostra e io sono convinto che vincerà un campionato in futuro, che sia quest’anno o il prossimo, non importa. Mi sono divertito a gareggiare contro di lui, è un ragazzo simpatico, mi godo ogni momento”.

Motorionline.com è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News,
se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre notizie
Seguici qui
Tags
Leggi altri articoli in News F1

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Articoli correlati

Ultime news F1

Altre notizie in primo piano

Test Bahrain (parte 1)

Mercoledi 11 febbraio

Libere 1 (Sky Sport F1 HD)TBC
Libere 2 (Sky Sport F1 HD)TBC

Giovedi 12 febbraio

Libere 3 (Sky Sport F1 HD)TBC
Qualifiche (Sky Sport F1 HD)--

Venerdi 13 febbraio

Gara (Sky Sport F1 HD)--
--

Foto F1

https://f1grandprix.motorionline.com/download/foto2025/TEST ABU DHABI/mini/test abu dhabi 156https://f1grandprix.motorionline.com/download/foto2025/TEST ABU DHABI/mini/test abu dhabi 17https://f1grandprix.motorionline.com/download/foto2025/TEST ABU DHABI/mini/test abu dhabi 458https://f1grandprix.motorionline.com/download/foto2025/TEST ABU DHABI/mini/test abu dhabi 80https://f1grandprix.motorionline.com/download/foto2025/TEST ABU DHABI/mini/test abu dhabi 475https://f1grandprix.motorionline.com/download/foto2025/TEST ABU DHABI/mini/test abu dhabi 246https://f1grandprix.motorionline.com/download/foto2025/TEST ABU DHABI/mini/test abu dhabi 312https://f1grandprix.motorionline.com/download/foto2025/TEST ABU DHABI/mini/test abu dhabi 175https://f1grandprix.motorionline.com/download/foto2025/TEST ABU DHABI/mini/test abu dhabi 30