F1 | Norris: “Sono convinto che Russell vincerà un campionato”

Lando Norris non ha dubbi. L’inglese della McLaren ritiene che il connazionale in forza alla Mercedes riuscirà a scrivere il proprio nome nell’albo d’oro della Formula 1.

Discutendo del driver della Stella, il campione del mondo in carica ha sottolineato l’ottimo rapporto rapporto che li lega e il piacere nel battagliare in pista con l’amico/rivale.

Russell è stato uno dei protagonisti in positivo della scorsa stagione, dove è riuscito a conquistare due vittorie (Canada e Singapore) che hanno permesso alla Mercedes di portare a casa gli unici successi del 2025.

Punti importanti, quelli ottenuti da Russell, che sommati a quelli conquistati dall’esordiente compagno di squadra Kimi Antonelli hanno permesso alla scuderia tedesca di concludere il campionato costruttori al secondo posto alle spalle della regina McLaren.

“Io e George andiamo molto d’accordo – ha dichiarato Norris, intervistato da Sky Sports News – Non ci sentiamo tutti i giorni, ma credo che ci sia molto rispetto reciproco”.

Norris, proseguendo con il proprio intervento, ha poi aggiunto: “Lui me lo dimostra e io sono convinto che vincerà un campionato in futuro, che sia quest’anno o il prossimo, non importa. Mi sono divertito a gareggiare contro di lui, è un ragazzo simpatico, mi godo ogni momento”.