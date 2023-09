Formula 1 | Haas, Steiner sollevato dal punto ottenuto da Magnussen a Singapore

Formula 1 GP Singapore Haas – Tramite le colonne del sito ufficiale della Haas, Guenther Steiner non ha nascosto la propria soddisfazione per il punto ottenuto da Kevin Magnussen nel Gran Premio di Singapore, 16° appuntamento del mondiale 2023 di Formula 1, sottolineando come la squadra abbia fatto del proprio meglio per garantire ai piloti la miglior vettura possibile in termini di performance sul passo gara. Un lavoro a 360°, abbinato alla splendida qualifica del sabato chiusa in top dieci, che ha permesso al danese di trovarsi nella posizione giusta al momento giusta.

“Dopo l’ottima qualifica del sabato, conclusa in sesta e nona posizione, abbiamo portato a casa un punto che in questo momento vale parecchio, visto che il massimo che possiamo ottenere”, ha affermato il Team Principal della Haas. “Tutti noi abbiamo lavorato duramente per raggiungere questo risultato e penso che sia stato un traguardo meritato. Siamo stati un pò fortunati con l’incidente di George Russell, ma alla fine siamo stati bravi a portare la vettura nelle migliori condizioni possibili. Adesso pronti per il Giappone!”.