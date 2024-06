F1 | Barcellona si conferma feudo della Red Bull: Norris ci prova, ma il GP di Spagna è di Verstappen

F1 GP Spagna – Vittoria di forza, arrivata dopo una gara gestita nel minimo dettaglio, per Max Verstappen al Montmelò Circuit di Barcellona, teatro dell’ultimo Gran Premio di Spagna di Formula 1.

Dopo la seconda posizione ottenuta nella qualifica di ieri pomeriggio, l’olandese è riuscito ad aggiudicarsi il settimo trionfo di questa stagione, ovvero il 61° della carriera, lasciandosi alle spalle la McLaren di Lando Norris e la Mercedes di Lewis Hamilton. Un primato importante, costruito giro dopo giro come ad Imola e Montreal, che ha ribadito la forza del binomio che con il tempo ha costruito con la scuderia austriaca.

Norris, invece, superato al via da George Russell e Max Verstappen, ha dovuto attuare una strategia differente nel primo stint di gara, aspetto che l’ha portato ad allungare il proprio stint di ben nove giri. Una scelta all’inizio penalizzante, ma che a metà gara gli ha permesso di recuperare il tempo perso e di porsi alle spalle del Campione del Mondo. Anche nei confronti di quest’ultimo ha provato il sorpasso nella fase conclusiva del GP, ma l’equilibrio registrato tra Red Bull e McLaren non gli ha permesso di ambire realmente alla seconda affermazione della carriera.

Hamilton torna sul podio, in casa Ferrari tanto da analizzare

Molto bene anche Lewis Hamilton, protagonista di un super secondo stint di gara con la media: rispetto al compagno di squadra, quarto sul traguardo, ha scelto di effettuare il secondo pit stop con diverse tornate di ritardo, garantendosi quindi la possibilità di montare la soft a fine corsa.

Una mossa che gli ha garantito il sorpasso a Russell a circa dieci giri dal termine. Quinta posizione per la Ferrari di Charles Leclerc, attesa protagonista del fine settimana ma costretta a minimizzare i danni in un week-end non semplice per la SF-24, seguito dall’altra Rossa di Carlos Sainz e dalla McLaren di Oscar Piastri, stabilmente in lotta nelle posizioni centrali della top dieci.

La top dieci nel GP Spagna

Ottavo Sergio Perez, mentre in nona e decima posizione hanno trovato dopo uno splendido Pierre Gasly, a conferma dei passi in avanti che sta compiendo la Alpine sul fronte tecnico, e l’altra vettura francese condotta da Esteban Ocon. Appuntamento tra sette giorni al Red Bull Ring, in Austria, per l’11° prova di questo mondiale 2024 di Formula 1.