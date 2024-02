F1 | Mika Salo commenta l’affare Ferrari-Hamilton

La storia della Formula 1 ha subito un vero e proprio scossone dalla data del 1 febbraio, giorno in cui la Mercedes ha annunciato la separazione da Lewis Hamilton al termine del 2024 e la Ferrari lo ha annunciato come nuovo pilota al posto di Carlos Sainz per la stagione seguente.

Sul futuro approdo del sette volte campione del mondo alla corte del Cavallino ne ha discusso Mika Salo, con il finlandese che ha sottolineato come Hamilton abbia accettato questa sfida venendo molto probabilmente a conoscenza di elementi ignari a molti.

Hamilton ha firmato un contratto pluriennale con la Ferrarin che lo impegnerà con Maranello dal 2025, permettendogli anche di poter guidare la Rossa 2026 che sarà figlia del nuovo regolamento tecnico riguardante le power unit.

“Credo che Hamilton sappia qualcosa che il resto di noi ancora non sa – ha dichiarato Salo, intervistato dal quotidiano Iltalehti – Che sia legato allo sviluppo della vettura Ferrari o allo staff della squadra, è difficile dirlo. Tuttavia ci deve essere un motivo per cui ha deciso di trasferirsi. Alla luce degli attuali rapporti di forza non avrebbe senso”.

L’ex pilota della Ferrari, che nel 1999 sostituì in rosso l’infortunato Michael Schumacher, ha poi aggiunto: “Se vinci lì il campionato diventi immortale. La Ferrari è in questa categoria fin dagli albori. Ogni piloti vuole essere associato a loro. È naturale che finiscano lì quei piloti che hanno la possibilità di scelta”.

Salo completando il proprio pensiero ha detto: “È ancora difficile valutare quanto inciderà l’arrivo di Hamilton. Il successo implica tanti altri requisiti oltre al pilota. Ci sono molti punti interrogativi sulla situazione della Red Bull in questo momento, e non c’è nessun altro progettista di vetture come Adrian Newey. Se la Ferrari potesse ingaggiarlo, allora penso che avrebbero di nuovo una squadra vincente”.