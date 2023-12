F1 | Albon: Verstappen ha uno stile di guida unico

Max Vertstappen è stato l’autentico mattatore della stagione 2023, dove ha conquistato ben diciannove successi in ventidue appuntamenti. L’olandese ha sbarazzato la concorrenza aggiornando le statistiche della Formula 1 a suon di record. Anche in questa occasione il compagno di squadra, nella fattispecie Sergio Perez, non è riuscito ad arginare la supremazia di Max che si è imposto dopo un primissimo periodo del campionato dove il messicano era riuscito a reggerne il passo.

Anche Alexander Albon, attualmente pilota della Williams, che ha condiviso il box della Red Bull con Verstappen tra il 2019 e 2020, non riuscì a reggere il confronto con l’olandese anche perché questi come sottolineato dallo stesso thailandese ha uno stile di guida unico che gli permette di avere il sopravvento sui vari teammate che si sono avvicendati a Milton Keynes negli ultimi anni.

“La prima cosa è che molte persone dicono che l’auto è stata costruita attorno a lui, è un po’ come Michael Schumacher in Ferrari ha creato la squadra attorno a lui – ha dichiarato Albon, intervistato dal podcast High Performance – La macchina è quella che è, lui è molto veloce ed ha uno stile di guida unico che non è facile da eguagliare. Ognuno di noi ha uno stile di guida, il mio è fluido ma mi piace una macchina che abbia un buon avantreno. Anche Max, ma il suo livello è completamente diverso: è straordinariamente pulito. Quello che è accaduto durante la mia stagione è che inizia ad essere attardato, non di molto, ma con il passare del tempo Max vuole che la sua macchina sia più precisa. Man mano che diventa sempre più precisa, lui va sempre più veloce e per poter recuperare devi correre rischi”.

Albon ha poi aggiunto: “Potresti essere un paio di decimi dietro in una sessione, spingi semplicemente un po’ di più: ‘OK, sono andato fuori, ho avuto un incidente’ e devi ripartire. Poi perdi un po’ di fiducia, ci vuole del tempo, e quel divario inizia a crescere fino a impennarsi. Come in qualsiasi sport se non sei in quel flusso, ogni volta che entri in una curva non sai come reagirà. È pura fiducia nella macchina”.