F1 | Ferrari, Sainz spera in vetture meno rigide nel prossimo futuro

F1 Ferrari Sainz – Intervistato dai media a margine dell’ultimo Gran Premio d’Italia a Monza, 15° appuntamento del mondiale 2023 di Formula 1, Carlos Sainz ha parlato dello sviluppo che i tecnici dovranno portare avanti sulle vetture del prossimo futuro (il nuovo regolamento tecnico entrerà in vigore nel 2026), sottolineando come uno dei problemi più importanti delle monoposto attuali – varate ricordiamo lo scorso anno – sia l’eccessiva rigidezza d’utilizzo.

Per estrarre performance dai pacchetti attuali, infatti, le squadre sono costrette a spingersi al limite sulla rigidezza a causa dell’effetto suolo, aspetto che ovviamente meno piacevole e soprattutto più dolorosa la guida dei piloti, soprattutto in tracciati dove l’asfalto risulta meno liscio. Una condizione che fa discutere già da due stagioni a questa parte e che secondo lo spagnolo dovrà essere attentamente analizzata per i prossimi anni.

“Queste auto sono molto dure per chi guida”, ha affermato lo spagnolo della Ferrari. “La loro rigidezza non è ideale per la nostra schiena e le spalle. Queste Formula 1 trovano una maggiore performance quando vengono irrigidite, ma tutto ciò – almeno negli ultimi anni – ha generato diversi problemi di schiena ai piloti. E’ qualcosa che dobbiamo obbligatoriamente considerare per il prossimo futuro”.