F1 | Mercedes, Wolff e Hamilton non saranno presenti alla cerimonia FIA

Toto Wolff e Lewis Hamilton non saranno presenti alla cerimonia di premiazione della FIA che si terrà quest’oggi a Parigi. Ad ufficializzare l’assenza del TP della Mercedes e dell’inglese è stato lo stesso manager austriaco, intervistato nelle scorse ore da vari media.

La scuderia della Stella ha preferito dunque non essere presente nella capitale francese con due dei suoi maggiori protagonisti dopo le polemiche scaturite nei giorni scorsi per la gestione della direzione gara durante le fasi cruciali del GP di Abu Dhabi, che ha visto prevalere Max Verstappen laureatosi campione del mondo, nonostante la Mercedes abbia deciso di non presentare appello al Consiglio Mondiale della FIA.

“Non ci saremo entrambi – ha dichiarato Wolff – Non ci sarò per la mia lealtà a Lewis e per la mia integrità personale. Saremo rappresentati come team da James Allison, che ritirerà il trofeo a nome di tutta la gente di Brackley per celebrare il nostro ottavo titolo mondiale consecutivo. È un risultato fantastico di cui dobbiamo essere molto orgogliosi”.