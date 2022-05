F1 | Mercedes, tante novità tecniche a Miami: l’analisi di Matteo Bobbi [VIDEO]

Tanto lavoro in casa Mercedes per il Gran Premio di Miami, quinto appuntamento del mondiale 2022 di Formula 1.

Dopo le numerose difficoltà di questo inizio di stagione, la scuderia campione del mondo ha scelto di giocarsi un primo “jollY” per il week.end in Florida, presentando numerose novità tecniche sulla W13, sia nella zona anteriore che in quella posteriore. Ottimizzazioni che sulla carta dovrebbero aiutare Lewis Hamilton e George Russell a migliorare il feeling con la monoposto, oltre che il fastidioso problema sul dritto del porpoising.

I risultati nelle prime libere, proprio in tal senso, sembrano confermare la buona strada intrapresa dai tecnici, ma per ulteriori riscontri bisognerò aspettare le libere 2 in programma tra poco. Appuntamento alle 23.30 su Sky Sport F1 HD per la diretta della seconda ora di lavoro al Miami International Autodrom.





