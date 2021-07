F1 | Mercedes, Lewis Hamilton è quarto: “Non è ciò che mi aspettavo”

Gara complicata per Lewis Hamilton: il sette volte campione del mondo, che ieri ha cominciato l’estensione del suo contratto con la Mercedes, è quarto al via, ma non riesce a recuperare alcuna posizione. Solo al ventesimo giro Sir Lewis riesce a mettersi in seconda posizione sorpassando un incredibile Lando Norris, ma Verstappen gira su tutte altre frequenze. La sua gara continua senza problemi, fin quando non comunica in radio avere alcuni problemi sulla sua W12. Probabilmente per via dei cordoli Hamilton ha danneggiato alcune appendici della sua vettura, perdendo parecchio downforce e tempo sul giro, per via di un posteriore ballerino. A Valtteri Bottas, terzo, viene inizialmente comunicato di non attaccare Lewis, ma passano pochi minuti per l’ordine di scuderia: Hamilton viene sorpassato anche da Norris, e rientra per un pit-stop a quattro giri dalla fine. Al traguardo è quarto, ma il bilancio è pessimo: sono trentadue, adesso, i punti di distacco dal leader del mondiale Max Verstappen.

“Non è sul risultato che volevo, ma sono comunque riuscito a prendere i punti. Ho subito alcuni danni poco prima di sorpassare Lando, il posteriore sembrava molto strano ed è peggiorato durante la gara – ha spiegato Sir Lewis – senza questo, sarei tranquillamente arrivato secondo. Max è chiaramente davanti al momento, dobbiamo migliorare la nostra vettura e essere più veloci ogni weekend. La squadra sta lavorando incredibilmente sodo e dobbiamo continuare per ritrovare la performance“.