F1 | Mercedes, Hamilton: “Non portiamo aggiornamenti da Silverstone”

È una Mercedes ritrovata quella delle due ultime gare che grazie ad altrettante vittorie di Lewis, conquistate a Interlagos e a Losail, è riuscito a ridurre ad otto i punti di svantaggio dal leader del Mondiale Max Verstappen in vista degli appuntamenti conclusivi di Jeddah e Abu Dhabi. Discutendo sulla monoposto, il campione del mondo in carica ha sottolineato come la Mercedes non abbia apportato nessun aggiornamento dopo Silverstone ma i miglioramenti sono da riscontrare principalmente in una migliore comprensione del mezzo.

“Penso che con il proseguire dell’anno abbiamo capito di più la macchina – ha dichiarato Hamilton, citato da RacingNews365 – Siamo sicuramente stati in grado di ottenere più prestazioni dal pacchetto senza apportare alcun aggiornamento: non abbiamo avuto un aggiornamento da Silverstone. È stato abbastanza fenomenale vedere i piccoli dettagli e gli incrementi con cui abbiamo migliorato. Le due vetture sono vicine, questo ci prepara per una grande battaglia. In queste ultime due gare siamo stati in grado di fare nel complesso un lavoro migliore. E spero che possiamo continuare ad avere questa forma nelle prossime due”.