F1 | Mercedes, Hamilton individua il momento clou della sua stagione

Quella che si è conclusa qualche settimana fa ad Abu Dhabi non è stata certamente una stagione facile per Lewis Hamilton. L’inglese infatti ha dovuto fare i conti con una monoposto molto complicata che non gli ha permesso di interrompere il digiuno di vittorie che oramai dura da due anni. Ad oggi l’ultimo successo di Hamilton in Formula 1 è datato 5 dicembre 2021, quando l’alfiere della Stella si impose nella prima edizione del Gran Premio dell’Arabia Saudita.

La Mercedes, con l’introduzione del nuovo regolamento ad effetto suolo, non è riuscita ad essere competitiva per la vittoria anche a causa del progetto tecnico (zero sidepod) che si è rivelato fallimentare e che ha obbligato Brackley a modificarlo in toto a partire dalla prossima stagione. Discutendo dell’ultimo campionato, che lo ha visto terminare alle spalle della coppia Red Bull Verstappen-Perez, Hamilton ha ammesso come il momento più importante della sua stagione sia stato rappresentato dalla pole di Budapest dove è riuscito ad avere ragione almeno sul giro secco rispetto alla RB19.

“Ci sono alti e bassi in tutte le stagioni, e ci sono stati alti e bassi – ha dichiarato Hamilton, citato da Autosport – E dal momento in cui abbiamo iniziato a guidare la macchina a Silverstone, rendendoci conto che probabilmente non avremmo lottato per il campionato, ci siamo limitati a concentrarci nuovamente e a reimpostare i nostri obiettivi per poi recuperare. Penso che sia davvero piacevole vedere che non ci siamo mai arresi e che nessuno nel team si è arreso. Tutti sono rimasti positivi e il modo in cui tutti si sono presentati è stato molto incoraggiante per me”.

Hamilton, continuando con il proprio pensiero, ha aggiunto: “Penso che stiamo tutti imparando sempre di più ad apprezzare il momento, ad apprezzare ogni singolo individuo nella squadra e i risultati che stiamo ottenendo e quando finalmente otteniamo un podio lo apprezziamo forse più che mai”.

Il sette volte iridato concludendo il discorso ha detto: “E penso che ovviamente la pole a Budapest sia stato il momento clou, una pista che adoro. E detronizzare in qualche modo la Red Bull per un solo momento ci ha dato molta speranza, sapendo che se continuiamo a spingere, potremmo arrivarci”.