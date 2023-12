F1 | Dominio Red Bull, Horner loda il 2023 di Verstappen

Diciannove vittorie in ventidue appuntamenti. Numeri impressionanti con i quali Max Verstappen ha letteralmente dominato l’ultima stagione che lo ha visto conquistare il suo terzo alloro iridato. L’olandese è stato pressoché imprendibile per la concorrenza che si è dovuta accontentare delle briciole. Solamente il compagno di squadra Sergio Perez e Carlos Sainz sono riusciti ad “arginare” la supremazia dell’olandese in pista vincendo rispettivamente a Jeddah, Baku e Singapore.

Chris Horner, discutendo del campionato ma soprattutto del livello mostrato da Verstappen, non ha lesinato complimenti al proprio alfiere che quest’anno ha riscritto nuove pagine di storia della Formula 1.

“Continua a raggiungere nuovi livelli – ha dichiarato Horner, citato da RaceFans – Penso che l’unico danno che ha fatto quest’anno è stato quando ha danneggiato l’ala anteriore uscendo dal box a Silverstone (episodio avvenuto durante la prima manche delle qualifiche)”,

Horner poi, continuando con il proprio discorso, ha aggiunto: “È semplicemente fenomenale, le vette che ha raggiunto, la sua costanza. In alcune gare, dove ha avuto problemi in qualifica che lo hanno costretto a partire in fondo, ci sono state delle prestazioni straordinarie e lui continua ad alzare il livello. È semplicemente fantastico vedere come lavora con la squadra, con il suo team di ingegneri. E noi siamo esattamente questo: siamo una squadra. Tutti hanno la stessa fame e la stessa ambizione, ovviamente”.