F1 | Mercedes, Hamilton conferma le discussioni per il rinnovo

Lewis Hamilton non ha intenzione di lasciare la Mercedes. L’inglese infatti, che nell’ultimo weekend in Belgio ha conquistato il quarto posto condito dal giro veloce nel finale, ha ammesso come le discussioni per la sua permanenza nella squadra della Stella stanno procedendo. Anche se, lo stesso sette volte campione del mondo, ha ammesso come ci sia una discussione approfondita in atto tra le due parti per raggiungere la fumata bianca. Ricordiamo che l’inglese ha il contratto in scadenza a fine 2024.

Sul suo futuro sono emerse diverse voci di mercato, tra le quali una ribalzata Oltremanica che lo vedrebbe addirittura in Ferrari qualora Maranello non trovasse un accordo con Charles Leclerc (anch’egli scadenza 2024).

“Penso che sia sicuramente una montagna russa di emozioni da entrambe le parti – ha detto il sette volte campione del mondo Hamilton all’emittente belga RTBF – C’è una discussione in corso e nessuno può comprendere l’intera complessità della situazione. Sto andando in profondità con i miei contratti. Ma ho intenzione di rimanere qui. Ho ancora fame”.