F1 | Ricciardo, gran finale ad Abu Dhabi con uno sguardo rivolto al 2024

F1 GP Abu Dhabi Ricciardo – Al termine di una stagione ricca di alti e bassi, Daniel Ricciardo è pronto per affrontare il prossimo Gran Premio di Abu Dhabi, ultimo appuntamento del mondiale 2023 di Formula 1. L’australiano, già confermato all’interno della compagine faentina per il 2024 insieme a Yuki Tsunoda, vuole garantirsi a Yas Marina non solo dei punti importanti per le classifiche Piloti e Costruttori, ma anche informazioni utili per lo sviluppo della vettura che scenderà in pista a partire dai test pre-season di febbraio.

“A Las Vegas abbiamo vissuto un momento frustrante, perché non siamo mai riusciti a far funzionare bene le gomme, faticando per tutto il weekend”, ha affermato l’australiano. “Abu Dhabi è una pista da medio carico e questo mi rende più ottimista per la gara finale. Dopo l’orario insolito dell’ultimo evento, torniamo verso un weekend più normale. Tuttavia, considerando che si correrà in notturna, la PL2 sarà l’unica sessione realmente rappresentativa in preparazione delle qualifiche e della gara. È una di quelle occasioni in cui le PL1 e le PL3 vengono usate come una sorta di test, ma nella mente si sa già cosa fare per le PL2 e le qualifiche. In un certo senso, può sembrare che il weekend sia un po’ un compromesso, ma è una buona occasione per testare delle cose. Penso dovremmo essere a posto e non vedo l’ora. L’ultima gara dell’anno è sempre divertente e questo è un bel posto per chiudere la stagione”.

“Un paio di anni fa è cambiato il layout della pista e, nel complesso, anche se l’esperienza di guida è migliorata rispetto al passato, non mi sembra che queste modifiche abbiano influito sulle opportunità di sorpasso, dunque non c’è un miglioramento vero e proprio in gara”, ha proseguito. “Questo fine settimana abbiamo degli aggiornamenti e, anche se non sono stato con il team per l’intera stagione, so che una delle principali aree su cui si è lavorato è l’efficienza aerodinamica. Alcuni di questi aggiornamenti riguardano queste aree e so che è questa è un’area nella quale vogliamo migliorare il prossimo anno. Penso che il fatto di avere questi aggiornamenti a fine stagione significhi fare meno compromessi rispetto all’inizio dell’anno”.

“Se guardo la stagione nel complesso, è stato divertente seppur breve e con qualche ostacolo, ma mi sono divertito. Penso che, nonostante il breve lasso di tempo, mi sono sentito a mio agio con la vettura e mi sono ambientato in squadra meglio di quanto potessi pensare e questo mi rende felice e mi dà tanto entusiasmo in vista del prossimo anno”, ha concluso.