F1 | Mercedes, duello senza esclusione di colpi tra Hamilton e Russell in Canada [VIDEO]

F1 Mercedes GP Canada – Duello senza esclusioni di colpi tra Lewis Hamilton e George Russell sul finale dell’ultimo Gran Premio del Canada, nono appuntamento del mondiale 2024 di Formula 1.

Russell, per ottenere il piazzamento alle spalle di Max Verstappen e Lando Norris, ha dovuto dapprima battagliare con Oscar Piastri e successivamente vedersela con il compagno di scuderia, bravo a balzargli davanti grazie proprio al duello che l’ex Willias ha messo in scena con l’australiano della McLaren nelle tornate conclusive del GP (Russell, per superare Piastri, ha tagliato l’ultima chicane cedendo di fatto la posizione sul rivale e su Hamilton).

Alla fine, comunque, George è riuscito a chiudere sul team-mate un bel sorpasso all’ultima curva, ottenendo un podio quanto mai importante per il morale e per la sua classifica del mondiale Piloti. Prossimo appuntamento tra due settimane a Barcellona per il Gran Premio di Spagna, appuntamento che potrebbe rivelarsi uno snodo importante per la stagione della Mercedes.