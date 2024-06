F1 | Mercedes, Russell: “Opportunità sprecata”

George Russell, in quello che può essere considerato senza ombra di dubbio il migliore weekend della stagione 2024 Mercedes, ha conquistato il primo piazzamento a podio con la W15. L’inglese è stato protagonista di una prestazione solida a Montreal, ravvivata da un’incredibile pole position nella giornata di ieri e proseguita quest’oggi con il terzo posto. Nonostante la P3 ottenuta, Russell non ha mancato di esternare delusione per alcuni errori senza i quali forse avrebbe potuto regalarsi un finale di gara differente.

“Onestamente mi è apparsa come un’opportunità sprecata – Eravamo velocissimi all’inizio con le intermedie, poi è arrivato Lando Norris ed anche lui era molto veloce e poi io ho commesso un paio di errori andando oltre il limite. Però ad ogni modo il primo podio della stagione, in questo weekend abbiamo disposto di una vettura veloce e tornare in lotta per la vittoria è stato divertente. Questa gara è stata l’essenza della Formula 1, per questo corriamo”.

L’alfiere della Mercedes ha aggiunto: “Avevo il passo, Max era molto forte in quella parte di gara. Però con le medie ho fatto quell’errore con Oscar Piastri quando ho cercato di superarlo ho perso la posizione su Hamilton e ci è costato, quantomeno, il secondo posto. Magari avremmo potuto lottare anche con Verstappen”.

L’inglese, terminando il proprio discorso, ha detto: “Mi prendo il podio, sono contento di continuare in questo modo la stagione. La battaglia con Piastri è stata molto combattuta, alla fine è arrivato anche Lewis: è stata dura ma siamo stati corretti. Molto difficile quando c’è solo una traiettoria asciutta, deve essere sicuro e fidarti del tuo rivale”.