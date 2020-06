F1 | Mercedes, Allison: “Hamilton-Vettel? Una coppia che potrebbe funzionare”

Sebastian Vettel in Mercedes? Al momento le possibilità che il tedesco, terminata a fine stagione l’esperienza in Ferrari iniziata nel 2015, si possa accasare con la Stella sono basse ma nel mercato – come hanno dimostrato gli annunci delle scorse settimane – non si può escludere nulla a priori.

Sulla questione, intervenuto nel podcast F1 Nation, il direttore tecnico della Mercedes James Allison ha espresso il proprio punto di vista: Hamilton-Vettel sarebbe una coppia che potrebbe convivere tranquillamente, anche se l’intenzione di Brackley come ribadito negli scorsi da Toto Wolff è quella di rinnovare con l’attuale line-up composta dal sei volte campione del mondo e da Valtteri Bottas.

“In questo momento abbiamo due ottimi piloti e non è facile immaginare che Vettel possa guidare improvvisamente per noi – ha ammesso Allison -. Se questo accadesse entrambi troverebbero un modo per farlo funzionare. Lewis è un pilota fantastico e Sebastian ha ottenuto ottime prestazioni. Sono sicuro che la professionalità di entrambi funzionerebbe”.