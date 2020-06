F1 | Binotto sul mancato rinnovo di Vettel: “Era la nostra prima scelta, ma il Covid ha cambiato molte cose”

Sebastian Vettel e la Ferrari si diranno addio al termine del 2020, dopo aver deciso in comune accordo di non rinnovare il contratto che scadeva appunto alla fine di quest’anno.

Il team principal della Rossa Mattia Binotto, intervistato dal quotidiano spagnolo Marca, ha voluto esprime parole d’elogio nei confronti del quattro volte campione del mondo anche se le strade sono destinate a separarsi nei prossimi mesi.

Binotto, discutendo delle situazione che hanno portato alla fumata nera sul rinnovo, ha detto: “È avvenuto per diverse ragioni. La Ferrari ama Sebastian come pilota e come persona, fa parte del nostro team , del nostro progetto, quindi non è mai una decisione facile. Seb è stata la nostra prima opzione. Ma poi è arrivato il COVID-19, una situazione che ha cambiato molte cose. Abbiamo dovuto fare revisioni interne, difficile, ed è quello che abbiamo fatto”.

L’italo-svizzero ha poi aggiunto: “Seb è una persona eccezionale, un grande professionista con senso di responsabilità e sono sicuro che vuole finire il suo ultimo anno in Ferrari in una buona posizione, ottenendo il meglio per il team, quindi non mi aspetto affatto cattivi comportamenti”.

Binotto ha poi negato di aver offerto a Vettel un ingaggio tale da costringerlo a rifiutare: “No, non è vero . Semplicemente, le cose sono cambiate e stiamo guardando verso un nuovo ciclo, e sembra che questa visione, in termini di tempistica, non coincidesse con la sua visione. Non era dovuta al tipo di offerta o alla sua durata”.