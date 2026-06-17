Formula 1 | Mercato piloti: Leonardo Fornaroli nel mirino della Haas

Il mercato piloti di Formula 1 comincia finalmente a muoversi in modo più concreto e i tasselli del mosaico per le prossime stagioni iniziano ad allinearsi rapidamente. Dopo le insistenti indiscrezioni trapelate dal paddock di Barcellona, che vorrebbero un clamoroso ritorno di Fernando Alonso in Alpine per l’ultimo giro di giostra prima del ritiro definitivo, e un Carlos Sainz che potrebbe lasciare la Williams, adocchiando con qualche anno di ritardo il progetto targato Audi, nelle ultime ore l’attenzione si è focalizzata su un possibile movimento che vedrebbe coinvolto direttamente un pilota italiano.

Parliamo di Leonardo Fornaroli: il giovane talento piacentino, che compirà 22 anni il prossimo dicembre, ha letteralmente dominato le categorie propedeutiche vincendo consecutivamente il campionato di Formula 3 nel 2024 e quello di Formula 2 nel 2025, un ruolino di marcia impressionante che quest’anno gli ha spalancato le porte del prestigioso programma giovani piloti della McLaren, all’interno del quale ricopre anche il ruolo di terza guida e riserva ufficiale del team di Woking.

Fornaroli si prepara per scendere in pista nelle libere a Barcellona – XPB Images

Sul circuito di Barcellona, nel weekend appena concluso con la storica vittoria di Lewis Hamilton in Ferrari, Fornaroli ha bagnato il proprio esordio ufficiale al volante della MCL40 durante la prima sessione di prove libere, strappando un buon quinto tempo assoluto. Sebbene un piazzamento nelle FP1 possa valere emotivamente molto ma significare poco in termini di puri valori in pista, la prestazione del piacentino ha inevitabilmente acceso una lampadina d’interesse in quelle squadre di seconda fascia che potrebbero aver bisogno di un volto giovane, veloce e solido per pianificare le prossime stagioni.

La McLaren stessa è entusiasta del rendimento del proprio pupillo e intravede per lui un futuro luminoso nella massima serie automobilistica, ma la squadra guidata da Zak Brown e Andrea Stella è altrettanto consapevole che il ragazzo debba valutare opzioni alternative qualora le porte del team ufficiale di Woking dovessero rimanere sbarrate dalla presenza dei titolari. A fare chiarezza sulla filosofia della scuderia papaya è stato lo stesso Stella, che durante il fine settimana catalano ha elogiato pubblicamente l’italiano, confermando la totale disponibilità a supportarlo nella ricerca di un sedile per il futuro: “Sono molto contento del suo atteggiamento, della sua velocità e della sua costanza; Leonardo è senza dubbio una risorsa per la Formula 1 e vogliamo che guidi. Certamente, in futuro, potrebbe farlo per la McLaren, ma allo stesso tempo stiamo lavorando insieme per esplorare tutte le opportunità che potrebbero presentarsi nel Circus”.

Il tour de force tra la velocità di Monza e i test a Jerez

Proprio in quest’ottica di crescita continua e valutazione del mercato, la settimana di Fornaroli si sta trasformando in un vero e proprio tour de force ad altissima intensità. Nella giornata di ieri, l’italiano è sceso in pista sul tracciato dell’Autodromo Nazionale di Monza per completare una sessione mattutina al volante della MCL60, la monoposto McLaren della stagione 2023 messa a disposizione all’interno del programma TPC (Testing of Previous Cars).

Sul circuito brianzolo il piacentino ha completato 36 giri complessivi, coprendo una distanza di 207 chilometri prima di cedere il sedile nel pomeriggio al collaudatore e pilota di sviluppo Will Stevens, che ha effettuato 28 giri utili a raccogliere dati comparativi fondamentali come punto di riferimento per le future sessioni al simulatore di Woking.

Fornaroli in pista con la McLaren MCL60 a Monza – McLarenF1

L’obiettivo principale di questo quarto test in Formula 1 per Fornaroli era quello di accumulare prezioso tempo di permanenza nell’abitacolo, portando avanti un programma di sviluppo mirato che ha visto il pilota italiano concentrarsi su run brevi e simulazioni di qualifica con basso carico di carburante.

Una sessione giudicata estremamente positiva dai tecnici inglesi, in cui il campione di F2 ha raggiunto agevolmente tutti i target prefissati, dichiarandosi entusiasta delle sensazioni provate: “Mi piace sempre guidare a Monza, è una pista velocissima e le condizioni erano ottime. Voglio ringraziare il team McLaren e tutti coloro che fanno parte del Driver Development Programme per il loro continuo supporto e per avermi sempre offerto queste opportunità di crescita. Sono davvero soddisfatto della prestazione complessiva e grato alla scuderia per avermi permesso di partecipare anche ai successivi test con la Haas”.

Il mirino della Haas e le manovre per il dopo Ocon

Archiviato l’impegno in Brianza, la McLaren ha infatti concesso il definitivo via libera a Fornaroli per volare immediatamente in Spagna ed effettuare una sessione privata di due giorni, prevista per oggi e domani, sul circuito andaluso di Jerez de la Frontera. L’italiano si metterà per la prima volta al volante della Haas VF-25 nell’ambito del programma TPC della squadra statunitense, un debutto che rappresenta il primo vero contatto ufficiale tra il team americano e l’entourage del pilota, e che potrebbe avere implicazioni pesantissime sulla griglia di partenza del prossimo anno.

La Haas pare abbia messo concretamente Fornaroli nel proprio mirino per la prossima stagione, una mossa dettata anche dalle indiscrezioni di mercato che vorrebbero Esteban Ocon in procinto di dire addio alla squadra al termine del campionato in corso. La voce del possibile divorzio dal pilota francese si sta facendo sempre più ingombrante e insistente all’interno del paddock, superando le smentite di rito e le dichiarazioni apertamente infastidite del team principal Ayao Komatsu, scagliatosi duramente contro la stampa per difendere la stabilità interna del team.

Esteban Ocon – XPB Images

Le due giornate di test a Jerez, supportate pienamente dalla stessa McLaren che si dice felice di favorire l’affinamento delle capacità del suo giovane talento su una monoposto differente, segnano l’inizio di una trattativa sotterranea ma concreta: se Fornaroli dovesse convincere i tecnici della Haas, l’Italia potrebbe avere un altro pilota titolare sulla griglia di partenza della Formula 1 dopo Kimi Antonelli, e noi speriamo che questo sogno possa diventare presto realtà.