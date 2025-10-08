F1 | McLaren, Stella felice per il titolo Costruttori ma avverte: “Guai a sottovalutare Verstappen”

F1 McLaren Stella – La notte di Singapore ha incoronato nuovamente la McLaren come regina del Campionato del Mondo Costruttori. Per il secondo anno consecutivo, la squadra di Woking ha conquistato il titolo iridato, confermando una superiorità tecnica e organizzativa che non ha lasciato scampo agli avversari. Un successo mai realmente in discussione, costruito sin dai test invernali in Bahrain e consolidato gara dopo gara da una MCL39 straordinariamente completa, capace di adattarsi a ogni tipo di circuito e di garantire prestazioni costanti.

Stella: “Sono felice, felice, felice”

Ai microfoni di Sky Sport F1 Italia, un emozionato Andrea Stella ha celebrato il trionfo del team papaya: “Sono felice, felice, felice. Già l’anno scorso sembrava incredibile riuscire a ottenere questo risultato, ma considerando che il nostro percorso è ancora giovane, quest’anno è una sensazione ancora più forte. Siamo riusciti a confermarci con determinazione, con sei gare ancora da disputare. Voglio ringraziare tutta la squadra, che ha fatto un lavoro eccezionale e ha reso possibile questo risultato”. Il tecnico umbro ha voluto sottolineare l’importanza del lavoro collettivo svolto nel corso della stagione, elogiando l’impegno dei reparti di progettazione e di pista, elementi chiave nella crescita vertiginosa della McLaren negli ultimi due anni.

Il caso Norris-Piastri: “Apprezzo chi mostra determinazione”

L’unica nota di tensione nel weekend di Marina Bay è arrivata nei primi metri di gara, quando Lando Norris e Oscar Piastri si sono sfiorati al via, con l’australiano che ha successivamente manifestato un certo disappunto per la manovra del compagno di squadra.

Stella, però, ha minimizzato l’episodio, difendendo entrambi i suoi piloti: “L’atteggiamento di Piastri non mi preoccupa, anzi mi piace. Apprezzo i piloti determinati, che sanno affermare la propria posizione in modo chiaro. Bisogna considerare il contesto: in partenza le situazioni si sviluppano in frazioni di secondo, e ciascuno reagisce secondo ciò che percepisce. Non c’è nulla di allarmante”.

Obiettivo: chiudere l’anno da protagonisti

Il team principal ha infine ribadito come, nonostante il titolo costruttori già acquisito, la concentrazione resti massima in vista del duello per il Mondiale Piloti: “Sono sicuro che ci saranno conversazioni costruttive per comprendere tutti i punti di vista e tornare ancora più forti. Il campionato è tutt’altro che chiuso: Verstappen è ancora pienamente della partita e noi vogliamo continuare a spingere fino all’ultima gara”. Con il titolo già in tasca e due piloti stabilmente ai vertici della classifica, la McLaren conferma il proprio dominio tecnico e si prepara a vivere da protagonista la parte conclusiva della stagione 2025.