F1 | Marko elogia Verstappen: “C’è chi va alle sfilate di moda e chi corre al vecchio Nürburgring”

F1 Marko Verstappen – Helmut Marko torna a esaltare Max Verstappen. Stavolta non per una vittoria in Formula 1, ma per l’impresa firmata dal quattro volte campione del mondo nel leggendario Nürburgring Nordschleife, dove ha conquistato il successo nella serie NLS al volante di una Ferrari 296 GT3, in coppia con Christopher Lulham. Una prova di forza che ha lasciato il segno tra le iconiche curve dell’Inferno Verde e che, ancora una volta, ha ribadito la dedizione e la fame agonistica del pilota olandese, protagonista di un weekend da applausi anche lontano dal Circus.

Marko: “Max è impressionante, vive per il Motorsport”

Come spesso accade, Marko ha colto l’occasione per sottolineare pubblicamente la differenza tra il suo pupillo e molti colleghi del paddock, con una battuta a ViaPlay che ha fatto il giro del mondo: “Max è stato impressionante, così come l’impegno che dimostra. Mentre altri vanno a qualche tipo di sfilata di moda o qualcosa del genere, lui va al Nordschleife, uno dei circuiti più difficili che esistano. Penso che sia un ottimo segnale di quanto Verstappen sia profondamente coinvolto nel Motorsport”.

Il consulente austriaco ha voluto così evidenziare il legame viscerale tra Verstappen e la competizione, sottolineando come l’olandese viva la velocità come una missione più che come una semplice professione. L’affermazione al Nürburgring non ha soltanto un valore sportivo, ma anche simbolico. La pista tedesca, lunga oltre 20 chilometri e considerata uno dei tracciati più selettivi al mondo, rappresenta un banco di prova assoluto anche per i campioni affermati. Verstappen ha dominato insieme a Lulham con un passo costante e aggressivo, gestendo perfettamente il traffico e le variabili del meteo, in un contesto dove anche il minimo errore può costare caro.

Una fame che non conosce pause

Mentre molti piloti preferiscono approfittare delle pause per attività promozionali o eventi mondani, Verstappen ha scelto ancora una volta la via della pista, confermando la sua natura di “racer puro”. Per Marko, questo atteggiamento è la chiave del suo successo: una combinazione di talento, dedizione e passione che lo distingue dagli altri protagonisti della Formula 1 moderna. La sua vittoria al Nordschleife è quindi molto più di una parentesi fuori dal calendario ufficiale: è la dimostrazione che il campione olandese continua a spingersi oltre i limiti, ovunque ci sia un volante tra le mani e una pista davanti a sé.