F1 | Racing Bulls, Tsunoda: “Fiducia sin dai primi giri” 

Zandvoort – Yuki Tsunoda conquista una promettente settima posizione nelle FP2 di Zandvoort, dopo il quattordicesimo miglior tempo della sessione inaugurale. Il giapponese si è subito mostrato a suo agio con la vettura e sembra essere fiducioso per la qualifica. Resta invece fuori dai primi dieci Daniel Ricciardo, rispettivamente diciannovesimo e tredicesimo nelle due sessioni del venerdì. L’australiano fatica rispetto al compagno di squadra e spera di ritrovare la competitività in tempo per le qualifiche.

Tsunoda: “Fiducia sin dai primi giri”

“Sicuramente abbiamo iniziato con il piede giusto questa seconda parte della stagione. Nelle PL2, abbiamo chiuso tra i primi dieci. La macchina mi è sembrata piuttosto solida, abbiamo solo bisogno di mettere a punto qualcosa per le qualifiche di domani, ma non siamo troppo lontani. Considerando il forte vento, la macchina sembra costante ed equilibrata, dunque ho avuto fiducia fin dalla prima sessione. Il tracciato, con i suoi saliscendi e le sue curve, mi ha divertito. La squadra è positiva e dobbiamo fare altrettanto bene domani”.

Ricciardo: “Speriamo di ritrovare performance prima della qualifica”

“Oggi c’era vento e abbiamo provato diverse mescole a causa delle condizioni meteo. Penso ci sia ancora qualcosa da tirare

fuori, perché abbiamo faticato un po’ più del previsto, soprattutto nel pomeriggio, quando Yuki è stato molto più veloce con

le gomme dure rispetto a me che ero con le medie. Il giro qui è piuttosto breve e siamo tutti vicini, quindi ogni piccolo dettaglio sarà importante. Inizieremo a ricontrollare l’assetto stasera per cercare di fare qualche aggiustamento e speriamo di poter trovare un po’ di performance in più in vista di domani”.