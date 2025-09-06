F1 | McLaren, Norris: “Nessuna sorpresa, Verstappen è stato veloce per tutto il weekend”

Lando Norris ha solamente accarezzato la possibile di conquistare la pole position nelle qualifiche del Gran Premio d’Italia, venendo sopravanzato all’ultimo tentativo da un superbo Max Verstappen.

L’inglese, in cerca di riscatto dopo il ritiro patito a Zandvoort che lo ha fatto scivolare a 34 punti di ritardo dal compagno di squadra nonché leader del Mondiale Oscar Piastri, ha pagato dazio nel duello finale con il campione del mondo in carica che lo ha sopravanzato per 77 millesimi e domani scatterà al palo con la sua Red Bull.

“Max è stato veloce per tutto il weekend, non si può essere sorpresi – ha dichiarato Norris al termine delle qualifiche – È stata un’ottima sessione per me, con tanti alti e bassi e troppi errori che ho fatto ma alla fine sono riuscito a mettere tutto insieme nell’ultimo giro: sono molto contento del secondo posto”.

Norris, che ha preceduto il compagno di squadra nella lotta per la pole, ha aggiunto: “Guardo sempre il mio risultato in base a come ho guidato, oggi non penso di aver guidato al meglio però il secondo posto bilancia aspetti positivi e negativi. Partire dal secondo posto non è male, ma io voglio essere davanti a tutti. Questo include i miei avversari al titolo, in particolare Oscar. È una buona posizione per domani e sono entusiasta in vista della gara”.

Sulla gara: “Solitamente è il nostro punto di forza, però dovrò passare Max e sarà una grande sfida. Vedremo, anche il loro passo è sembrato molto forte, alla fine dello stint facevano i nostri stessi tempi e poi ci sono anche le Ferrari dietro e sicuramente vorranno recuperare il più velocemente possibile. È una gara lunga, possono succedere tante cose e vedremo cosa riusciremo a fare”