F1 GP Monza | Verstappen batte il colpo nelle qualifiche di Monza e si mette alle spalle le McLaren [RISULTATI]

F1 GP Monza Qualifiche – Max Verstappen conferma ancora una volta la sua capacità di sorprendere. Dopo un venerdì interlocutorio, l’olandese ha firmato la pole position del Gran Premio d’Italia davanti alle due McLaren, sfruttando al meglio l’efficienza della RB21 e un assetto rivisto all’ultimo momento. Il lavoro notturno dei tecnici di Milton Keynes ha permesso di trovare la quadra: ala posteriore ulteriormente scaricata e gestione perfetta delle gomme Soft hanno dato a Verstappen il margine necessario per battere Lando Norris di soli 77 millesimi. Terzo tempo per Oscar Piastri, staccato di due decimi. La Red Bull ha inoltre preservato un set extra di gomme Hard per la gara, mossa che potrebbe rivelarsi strategica in caso di degrado elevato.

Ferrari in difficoltà, penalità per Hamilton

Le due Ferrari non sono riuscite a sfruttare appieno il pacchetto a basso carico: Charles Leclerc scatterà quarto, mentre Lewis Hamilton, retrocesso per la penalità rimediata a Zandvoort, partirà dalla decima posizione nonostante il quinto crono in qualifica. A beneficiarne saranno le Mercedes: George Russell e Andrea Kimi Antonelli occuperanno la terza fila, seguiti da Gabriel Bortoleto, Fernando Alonso e Yuki Tsunoda. Buona qualifica per la Haas, con Oliver Bearman 12° e Esteban Ocon 15°. Il team americano ha sofferto i lunghi rettilinei di Monza ma si è comunque piazzato in zona lotta punti. Sauber continua a crescere con Bortoleto, mentre Hülkenberg partirà 11°.

Williams e Racing Bulls deludono

Le Williams hanno tradito le attese: sia Carlos Sainz che Alex Albon sono stati eliminati in Q2, incapaci di sfruttare il potenziale mostrato nelle libere. Fine settimana complicato anche per le Racing Bulls: Isack Hadjar fuori già in Q1 e Liam Lawson ultimo per un errore alle Lesmo, nonostante avesse a disposizione il nuovo fondo introdotto solo sulla sua vettura. Sessione negativa anche per Lance Stroll e le due Alpine di Franco Colapinto e Pierre Gasly, eliminate nella prima manche. La A525 paga la mancanza di sviluppo in vista del 2026 e non ha trovato l’efficienza necessaria per competere sui lunghi rettilinei brianzoli.

Verso la gara di Monza

Con Verstappen in pole, le McLaren subito alle spalle e le Ferrari pronte a giocarsi le proprie chance in rimonta, la gara di domani promette scintille. La gestione delle gomme, unita alla strategia a singola sosta, sarà determinante per decidere chi salirà sul gradino più alto del podio nel Tempio della Velocità.