F1 | Leclerc non ha dubbi sui miglioramenti Ferrari nei prossimi anni

Charles Leclerc ritiene che la Ferrari possa effettuare quei miglioramenti graduali che permettano alla scuderia del Cavallino di poter ambiare a giocarsi la massima posta in palio. Il monegasco, discutendo dell’evoluzione mostra quest’anno dalla vettura, ha esternato fiducia sugli aggiornamenti apportati sulla SF-24 che hanno permesso alla squadra di cogliere risultati importanti su circuiti dalle caratteristiche particolari e per certi versi uniche come Monza, Baku e Marina Bay.

L’attesa è ora chiamate spostata sul comportamento che avrà la monoposto su piste più probanti e permanenti, come ad esempio il COTA che vedrà la Formula 1 di scena ad Austin nel weekend del 20 ottobre.

“Stiamo vedendo molti miglioramenti – ha affermato Leclerc, intervistato da The Race ed ESPN – Abbiamo solo bisogno di tempo per portare questi aggiornamenti sulla macchina”.

Il monegasco, a precisa domanda se il prossimo anno ritiene di poter lottare per il titolo, tra il serio e il faceto ha risposto: “Sì, lo è. Questo sarà il titolo!”. Ovviamente si tratta di un processo costante che continua ad evolversi e l’obiettivo è quello di migliorare sempre”.

L’alfiere del Cavallino, continuando con la propria disamina, ha aggiunto: “Direi che il ’25 sarà buono, il ’26 sarà migliore e il ’27 sarà ancora migliore e ottimizziamo tutto. Ma è tutto relativo. Non c’è una squadra che peggiora da un anno all’altro. È il passo in avanti che hanno fatto gli altri. Ma da parte nostra non ho dubbi che faremo un passo avanti l’anno prossimo e un altro l’anno dopo”.