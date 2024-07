F1 | Williams, livrea speciale per il round di Silverstone

F1 Williams GP Gran Bretagna – “Union Jack” in esposizione per la Williams nel prossimo Gran Premio di Gran Bretagna, 12° appuntamento del mondiale 2024 di Formula 1.

A partire dalle libere di venerdì pomeriggio, Logan Sargeant e Alexander Albon scenderanno in pista con la bandiera britannica in evidenza nel cofano motore della FW45. Un omaggio agli appassionati e agli inglesi che come sempre animeranno il fine settimana di “casa” della squadra.

La scuderia con base a Grove, ricordiamo, ha ottenuto ben pochi risultati nelle ultime settimane, anche a causa di alcune soluzioni tecniche non hanno offerto gli effetti sperati. L’appuntamento di Silverstone, quindi, risulterà fondamentale per continuare ad inseguire gli obiettivi che la compagine britannica si è posta per questo 2025.

Vowles e la livrea speciale della Williams a Silverstone

“Silverstone è sempre uno dei momenti più importanti dell’anno e sono felice che stiamo ringraziando il nostro staff come fulcro delle celebrazioni della nostra gara di casa. La squadra sta subendo una trasformazione profonda con l’obiettivo, ovviamente, di tornare a battagliare per le posizioni di vertice della classifica. La nostra gente e la nostra cultura saranno la chiave. Ci vuole uno sforzo straordinario da parte di ogni individuo in fabbrica e in pista per correre in Formula 1. E sono particolarmente orgoglioso della resilienza che abbiamo dimostrato finora”.