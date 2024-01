F1 | Stagione 2024, Jenson Button indica l’anti Red Bull

Quale potrebbe essere la rivale della Red Bull nel 2024, sempre se di antagoniste si possa parlare dopo il dominio mostrato nell’ultima stagione? A precisa domanda Jenson Button ha fornito la sua personale risposta. Per il campione del mondo 2009 il principale competitor della scuderia di Milton Keynes potrebbe essere la Mercedes.

Al tempo stesso l’ex pilota britannico ha sottolineato come avrebbe piacere nel rivedere in lotta per il vertice anche la Ferrari. La squadra della Stella e quella del Cavallino sono state condizionate da un 2023 molto complicato, dove però la Rossa è riuscita a firmare l’unica vittoria non marcata Red Bull grazie al successo ottenuto da Carlos Sainz a Singapore. Vittoria però che non ha fatto la differenza nella lotta finale con Mercedes per il secondo posto nel Mondiale costruttori, dove il team tedesco è riuscito a conservare la piazza d’onore alle spalle della Red Bull.

“Se guardiamo agli ultimi 10 anni in questo sport, ci sono Mercedes e Red Bull quindi sarebbe Mercedes – ha dichiarato Button a Sky Sports F1 – Mi piacerebbe dire Ferrari, vorrei vederli nella partita. Si potrebbe dire che sono stati i rivali più vicini, soprattutto verso la fine della stagione ma penso che la Mercedes avrà un buon miglioramento in ottica 2024. Che basti questo non lo so”.