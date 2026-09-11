F1 GP Spagna | Mercedes, Antonelli davanti a tutti: “C’è ancora tanto lavoro da fare”

da Madrid, Spagna

Le prime due sessioni di prove libere del Gran Premio di Spagna hanno segnato il ritorno della Formula 1 a Madrid a 45 anni di distanza dall’ultima gara disputata nel 1981. Il nuovo circuito del Madring, caratterizzato da una lunghezza di 5,414 chilometri e da un layout articolato su 22 curve, si è rivelato un banco di prova impegnativo per le monoposto e per i piloti. La prima giornata di attività in pista è stata dominata dalla Mercedes, con George Russell davanti a tutti al termine della FP1 e Kimi Antonelli autore del miglior tempo nella FP2.

La cronaca delle prove libere e la gestione delle mescole per la Mercedes

Dopo i primi giri di installazione, sia Russell che Antonelli hanno fatto segnare i riferimenti cronometrici di giornata in una sessione focalizzata principalmente sulla prestazione sul giro singolo.

Nella seconda sessione di prove libere, l’elevato livello di degrado riscontrato sulle coperture ha spinto quasi tutto il gruppo a utilizzare un secondo treno di pneumatici di mescola media. Questa scelta ha consentito alle scuderie di preservare intatti entrambi i set di mescola hard assegnati per la gara di domenica. Nonostante l’interruzione causata dall’esposizione della bandiera rossa durante la seconda ora, i due piloti hanno completato un programma di lavoro comprendente simulazioni di qualifica a basso carico di carburante e sessioni con alto carico di benzina.

Antonelli ha conquistato il primo posto nella lista dei tempi della FP2 grazie al suo secondo tentativo lanciato con gomma soft. Russell ha chiuso la sessione in quinta posizione dopo essere riuscito a completare un solo giro veloce pulito, a causa di una temperatura non ottimale degli pneumatici all’inizio del tentativo. Entrambi i portacolori della Mercedes hanno concluso la giornata effettuando una breve simulazione di gara con mescola media, raccogliendo i dati di degrado utili per la preparazione del Gran Premio sulla distanza di 57 giri.

Le caratteristiche del Madring: asfalto liscio, curva 12 e degrado anteriore

L’analisi dei dati telemetrici e dei riscontri in pista ha evidenziato diverse criticità legate al layout del circuito. La combinazione tra tratti ad alta velocità, muretti ravvicinati e staccate con ruote sterzanti rende il tracciato particolarmente severo per la meccanica e la gestione delle coperture.

Uno dei fattori determinanti riscontrati durante il venerdì riguarda la superficie dell’asfalto. Trattandosi di un manto stradale di nuova posa e privo di asperità marcate, portare le gomme nella corretta finestra di utilizzo fin dalla prima curva del giro lanciato si è rivelato complesso. A questo elemento si aggiunge l’impatto della curva 12, una piega a lungo raggio che sottopone la struttura dello pneumatico a forti carichi laterali prolungati, accelerando l’usura dell’asse anteriore. Le simulazioni di passo gara condotte nella FP2 hanno inoltre mostrato la complessità nell’effettuare i sorpassi, aumentando la rilevanza strategica della posizione sulla griglia di partenza che verrà determinata nelle qualifiche del sabato.

Le dichiarazioni di Antonelli, Russell e Shovlin

Al termine delle due sessioni di prove libere, i piloti e i responsabili tecnici della Mercedes hanno espresso le proprie valutazioni sul comportamento della monoposto e sulle sfide del tracciato.

Kimi Antonelli ha descritto le sensazioni di guida e la complessità tecnica del circuito: “Abbiamo completato il nostro primo giorno di lavoro in pista a Madrid ed è un circuito davvero bello da guidare. Rappresenta una vera sfida per noi piloti, con molte curve ad alta velocità e i muretti molto vicini. È necessario essere estremamente precisi con le linee di traiettoria e molto incisivi in frenata; è facilissimo bloccare le ruote perché ci sono diversi punti in cui si frena e si sterza contemporaneamente”.

“È una sfida divertente che mi sta piacendo molto. Abbiamo avuto una buona prima giornata, ma c’è ancora molto lavoro da fare in vista del resto del fine settimana. Sarà difficile gestire le gomme domenica e i sorpassi saranno probabilmente una vera impresa. Questo rende il nostro lavoro sul giro singolo di domani mattina ancora più importante; ci concentreremo su questo durante la notte, cercando anche di assicurarci di avere una buona vettura da gara per la domenica”.

George Russell ha analizzato la risposta della vettura alle modifiche d’assetto e la gestione delle coperture: “È stato molto divertente guidare sul Madring per la prima volta oggi. È sempre un’esperienza piacevole poter provare un nuovo circuito; questo posto è particolarmente impegnativo e ci stiamo prendendo le misure. Siamo partiti bene nella FP1 e la macchina è apparsa solida fin da subito. Abbiamo apportato alcune modifiche all’assetto per la FP2, ma non sono sicuro che abbiano migliorato la vettura, quindi potremmo fare un passo indietro durante la notte. L’interrogativo maggiore di oggi riguarda il degrado degli pneumatici”.

“È stato molto elevato nella FP1 e, sebbene si sia ridotto nella FP2, la lunga curva 12 mette davvero sotto pressione le gomme, rendendole difficili da gestire per la gara di domenica. È un aspetto su cui dovremo essere impeccabili se vogliamo essere della partita questo fine settimana. Guardiamo avanti al resto del weekend. I sorpassi nei long run della FP2 si sono rivelati molto complessi, quindi la qualifica sarà fondamentale. Siamo sembrati competitivi sul giro singolo, ma con la superficie così liscia dell’asfalto non è stato sempre immediato far funzionare le gomme al primo giro. Lavoreremo su questo aspetto durante la notte e nella FP3 di domani, con l’obiettivo di inserirci nella lotta per la pole position”.

Andrew Shovlin, responsabile degli ingegneri di pista, ha tracciato il bilancio della giornata: “I nuovi circuiti rappresentano sempre una grande sfida per gli ingegneri, poiché il lavoro di preparazione è fondamentale per farsi trovare pronti fin da subito. Da questo punto di vista sembra che abbiamo svolto un buon lavoro e tutti e due i piloti sono migliorati con continuità per tutta la FP1. Le gomme sono state un po’ difficili da portare nella corretta finestra di utilizzo, ma una volta entrate in temperatura il livello di aderenza è risultato sorprendentemente alto, consentendo ai piloti di far segnare ottimi tempi”.

“È stato positivo vedere George davanti nella FP1 e Kimi al comando nella FP2, ma la sfida su tracciati di questo tipo consiste nel mantenere la vettura nella corretta finestra di utilizzo man mano che l’aderenza della pista si evolve. Sebbene abbiamo svolto molto lavoro sul giro singolo, le simulazioni di passo gara sono state accorciate dalla bandiera rossa nella FP2. Quello che abbiamo riscontrato è che le gomme anteriori stanno soffrendo molto e probabilmente la situazione sarà la stessa domenica. I valori in testa sembrano molto ravvicinati, quindi dovremo trovare un altro po’ di ritmo se vogliamo giocarci le prime file domani sera. Nel complesso la giornata è stata incoraggiante e sembriamo essere pienamente in lotta come tutti gli altri”.