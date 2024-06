F1 | Libere 3 a Barcellona, anche Norris e Leclerc sotto la lente d’ingrandimento dei Commissari [VIDEO]

F1 GP Spagna – Anche Lando Norris e Charles Leclerc sotto la lente dei Commissari al termine della terza sessione di prove libere valide per il Gran Premio di Spagna, decimo appuntamento del mondiale 2024 di Formula 1. Nel video riportato sopra si evince la dinamica dell’episodio: il monegasco si sposta verso l’interno e tocca, con la posteriore, l’ala anteriore del portacolori della McLaren. Vedremo se ci saranno conseguenze per l’uno o per l’altro in vista della qualifica che scatterà questo pomeriggio alle 16.00. Oltre a Norris e Leclerc, ricordiamo, è attesa una decisione anche per l’altro episodio che ha coinvolto Lance Stroll e Lewis Hamilton.