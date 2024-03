F1 | Leclerc e le battaglie con Sainz: “La Ferrari viene prima di ogni cosa”

La Ferrari ha finalmente una vettura in grado di gareggiare senza pensare troppo alla gestione delle gomme. La SF-24 è una monoposto molto migliore rispetto alla predecessora, pur non avendo ancora la velocità generale per andare a prendere la Red Bull. E’ un processo comunque lungo e nel quale la Rossa sta comunque facendo dei passi in avanti. Dal canto loro, Leclerc e Sainz fanno sempre il massimo con quello che hanno a disposizione, e già quest’anno, nel corso del Gran Premio del Bahrain hanno avuto l’occasione per darsi qualche sportellata, anche per via dei problemi ai freni accusati dal monegasco in gara.

“Cerchiamo sempre di lottare al limite – ha ammesso Leclerc. Ovviamente dobbiamo tenere presente che la Ferrari viene prima di ogni cosa, non possiamo correre rischi inutili. Per quanto mi riguarda, in Bahrain non ero nelle condizioni di battagliare adeguatamente perché avevo grossi problemi da gestire, ma alla fine si tratta di un equilibrio e a volte potrebbe capitare di andare un po’ oltre il limite ed essere un po’ troppo aggressivi”.

“Ne discutiamo dopo la gara, lo abbiamo sempre fatto in questi anni ma non ricordo nessun momento nel quale è sorto un problema tra noi. E’ una cosa buona e dovrebbe essere sempre così, e onestamente non ho dubbi al riguardo, perché abbiamo un ottimo rapporto anche fuori dalla vettura, siamo molto aperti e onesti con noi stessi, parliamo spesso. Bisogna trovare un equilibrio e ci siamo riusciti, credo”.