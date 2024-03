Formula 1 | Haas, obiettivo zona punti anche a Melbourne

Con un gran bel gioco di squadra, la Haas si è portata a casa un punto insperato in Arabia Saudita con Nico Hulkenberg, sfruttando però il lavoro “sporco” di Magnussen. La VF-24, per stessa ammissione dei vertici a inizio anno, non è una vettura in grado di lottare per le posizioni che contano davvero, ma probabilmente si sono sottovalutati un po’, avendo dimostrato un buon passo gara, vero tallone d’Achille della monoposto lo scorso anno. La prova del nove sarà a Melbourne, su un tracciato che per certi versi ricorda quello di Jeddah.

“Siamo felici di aver conquistato il primo punto della stagione in Arabia Saudita – ha detto Hulkenberg. Tutti hanno visto quanto impegno sia necessario ai team del centro gruppo per ottenere un risultato tra i primi dieci, il lavoro di squadra è stato sicuramente un fattore chiave. Adesso sono impaziente di andare a Melbourne, ho tanti bei ricordi dell’Albert Park e dell’atmosfera speciale che lo circonda. Sicuramente sarà ancora una volta una battaglia molto serrata per ogni posizione”.

“Weekend positivo a Jeddah, pur non essendo un circuito adatto alle nostre caratteristiche – ha dichiarato Magnussen. Eravamo abbastanza competitivi, specialmente in gara avevo un buon ritmo ed è questo l’obiettivo della nostra stagione. Non abbiamo ancora risolto del tutto i problemi dello scorso anno, bisogna fare altre gare, ma è sicuramente un segnale positivo, i progressi ci sono stati e Nico ha ottenuto un punto. Per me è sempre speciale tornare a Melbourne, qui ho gareggiato per la prima volta in Formula 1, è stata la gara di apertura per tanti anni, è una sensazione speciale. La pista è interessante, è diventata ancor di più ad alta velocità con i cambiamenti recenti ma ci sono anche curve lente. Speriamo di essere ancora competitivi in gara”.