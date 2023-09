F1 | AlphaTauri, Lawson conquista i primi punti in carriera a Singapore

Ci ha messo solo tre weekend, ma Liam Lawson ha già conquistato i suoi primi punti iridati in Formula 1. Il sostituto di Daniel Ricciardo si era già distinto nelle qualifiche, dove per soli sette secondi ha di fatto messo Max Verstappen fuori dalla rosa del Q3. In gara, invece, il neozelandese perde due posizioni al via, ma non si fa intimidire nemmeno quando a mettersi sul suo cammino sono le Red Bull. L’AlphaTauri, arrivata a Singapore con soli tre punti in classifica, quasi raddoppia il bottino grazie ai due punti conquistati da Lawson: Liam si sta facendo notare e non è escluso che gli equilibri nel team di Faenza possano facilmente cambiare.

“Avrei voluto correre qualche Gran Premio in più per prepararmi a questo. Ma, ovviamente, quando si ha un’opportunità bisogna coglierla al volo. Onestamente, è ciò che sto cercando di fare e oggi è stato fantastico – ha rivelato Lawson – sono soddisfatto della gara e ho dato il massimo, penso che siamo riusciti a massimizzare le prestazioni della vettura. Devo rivedere la partenza, perché è già la seconda volta di fila che perdo posizioni e questo ci rende le cose più difficili. Per il resto della corsa siamo rimasti fuori dai guai e mantenuto un comportamento pulito. È difficile quando fatichi con il passo e cerci di ottenere il massimo, la gara quindi è stata fisicamente impegnativa. Alla fine, però, sono davvero felice di aver conquistato due punti”.

Ancora un ritiro ad inizio gara, invece, per Yuki Tsunoda: a Monza la sua AT04 aveva ceduto nel giro di formazione. Stavolta, invece, Yuki resta vittima di un contatto al primo giro, danneggiando irreparabilmente la vettura. Ancora un ritiro per lui, che non riesce a completare un giro in gara sin dal weekend olandese.

“Prima di tutto, congratulazioni a Liam per aver ottenuto dei punti, soprattutto perché questa era la sua prima volta in F1 a Singapore e ha fatto un gran lavoro. Per quanto mi riguarda, sono molto frustrato perché nelle ultime due gare non abbiamo avuto un weekend pulito, ed è un peccato perché il team ha portato enormi sviluppi per questa gara. Ho fatto una buona partenza, ma ho avuto un contatto al primo giro e il nostro side pod si è danneggiato, insieme al radiatore e al sistema di raffreddamento: non abbiamo potuto fare altro che ritirarci. È un peccato non essere riuscito a finire la gara. Mi dispiace molto per la squadra, perché non ho avuto l’opportunità di lottare per i punti. Ma ora farò un reset e ci riprenderemo con forza in vista di Suzuka”.