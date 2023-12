F1 | Bottas: dalla pista alla spiaggia in versione Baywatch [VIDEO]

Ancora una volta il personaggio più eccentrico del paddock di Formula 1, è lui: Valtteri Bottas. Dopo tagli di capelli bizzarri, foto senza veli e in ultimo il calendario che ha ricavato più di 150 mila dollari dati in beneficienza, il pilota finlandese ha postato sui social un video esilarante. Bottas appare in costume intendo a correre sulla spiaggia con tanto di colonna sonora di Baywatch.

La Formula 1 tornerà in azione il prossimo febbraio in occasione dei test pre-season che si svolgeranno in Bahrain dal 21 al 23 febbraio.