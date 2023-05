F1 | Krack non ha dubbi: “Alonso può diventare nuovamente Campione del Mondo”

F1 Krack Alonso – Intervistato dalla Bild, Mike Krack ha raccontato l’impegno e la dedizione che sta mettendo in campo Fernando Alonso per questa nuova esperienza con l’Aston Martin, precisando come lo spagnolo – dopo quanto mostrato in questa prima parte di campionato – abbia ancora tutte le carte in regola per garantirsi il terzo titolo mondiale della carriera dopo quelli messi in cassaforte nel 2005 e nel 2006.

Per farlo, però, avrà bisogno di una vettura forte, affidabile e in grado di battagliare alla pari non solo con la Red Bull – squadra attualmente davanti a tutti e pronta a confermarsi dopo il trionfo dello scorso anno – ma anche con la Mercedes e la Ferrari, compagini pronte ad emergere nel prossimo triennio 2023-2025.

“E’ tutta una questione di motivazione e quella di Fernando è intatta”, ha affermato il TP dell’Aston Martin. “Come squadra dovremo compiere un altro passo in avanti, visto che Red Bull è attualmente molto forte, ma se riusciremo a fare ciò non ho dubbi che Alonso possa diventare nuovamente Campione del Mondo. Ha le carte in regola per arrivare a raggiungere questo importante traguardo, il terzo della sua carriera da pilota”.