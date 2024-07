F1 | Komatsu e Haas entusiasti della firma con Bearman

Poco fa, il team MoneyGram Haas ha annunciato di aver firmato un contratto pluriennale con Oliver Bearman dalla prossima stagione. Il team principal della Haas, Ayao Komatsu ha dichiarato di essere contento di lavorare con il 19enne che è già all’interno del team americano nel ruolo di pilota di riserva.

“È una cosa emozionante essere in grado di dare a un giovane pilota talentuoso come Oliver Bearman il suo primo posto a tempo pieno in Formula 1. È diventato un pilota incredibilmente maturo sotto la guida della Scuderia Ferrari Driver Academy e il mondo lo ha visto con i suoi occhi quando è stato chiamato all’ultimo minuto per competere al Gran Premio dell’Arabia Saudita. Oliver ha dimostrato di essere più che pronto per il compito, e lo abbiamo visto con i nostri occhi facendolo correre con le Haas nelle nostre sessioni di FP1 nelle ultime due stagioni. Non vediamo l’ora di farlo crescere ulteriormente come pilota e raccogliere i frutti del suo talento, sia dentro che fuori dalla vettura. Oliver è un ragazzo fantastico e un’aggiunta molto gradita al team quando si unisce a noi per i weekend delle FP1. Ora sappiamo che il rapporto sarà a lungo termine, è una cosa positiva per tutti gli interessati”.

Soddisfazione anche da parte del team owner, Gene Haas:

“Sono lieto che siamo stati in grado di dare a Oliver Bearman questa opportunità di guidare a tempo pieno in Formula 1: è senza dubbio un entusiasmante un rookie promettente, non solo sulla base di ciò che ha mostrato in Arabia Saudita, ma anche attraverso il suo tempo di sviluppo del suo rapporto con la nostra squadra. Personalmente sono entusiasta di vedere come crescerà come pilota e non vediamo l’ora di vederlo lavorare per il MoneyGram Haas F1 Team, la prossima stagione e oltre. Questo è un momento emozionante per la squadra. La firma di Oliver dimostra che continuiamo a investire nel talento, sia in pista che fuori, mentre continuiamo a competere ai massimi livelli”.