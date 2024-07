F1 | Ufficiale: Bearman pilota Haas dal 2025

Il team MoneyGram Haas ha ingaggiato il britannico Oliver Bearman con un contratto pluriennale a partire dalla prossima stagione. Il 19enne, membro della Scuderia Ferrari Driver Academy, è attualmente un pilota di riserva ufficiale per il team americano mentre è impegnato nel Campionato FIA di Formula 2 per Prema Racing, dove ha ottenuto la sua prima vittoria lo scorso weekend in Austria nella gara Sprint da aggiungere al suo bottino di quattro vittorie in una stagione da rookie nel 2023.

“È difficile esprimere a parole quanto questo significhi per me. Dire ad alta voce che sarò un pilota di Formula 1 per il MoneyGram Haas F1 Team mi rende immensamente orgoglioso. Essere una delle pochissime persone che riescono a fare quello che hanno sognato da bambino è qualcosa di veramente incredibile. A Gene, Ayao e a tutti in Haas, grazie per aver creduto in me e per aver riposto in me la fiducia per rappresentare la vostra squadra. Mi è piaciuto molto lavorare con tutti sin dalla prima volta che ci siamo incontrati in Messico e non vedo l’ora di godermi questo momento con loro e spero molti altri in futuro. A Fred, Marco, Jock, Alessandro e a tutti quelli della Scuderia Ferrari Driver Academy, semplicemente, non sarei qui senza di voi. Grazie per avermi preparato fin dalla F4 per questa incredibile opportunità e so che darò tutto quello che ho”.