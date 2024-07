Formula 1 | Marko avverte Red Bull: “La conferma di Verstappen dipende dalla vettura e dall’armonia nel team”

Formula 1 Marko Red Bull – In una breve chiacchierata concessa alle colonne del sito oe24, Helmut Marko è tornato a parlare della conferma di Max Verstappen in Red Bull per le stagioni 2025 e 2026, precisando come l’olandese, ad oggi, non abbia alcuna intenzione di sposare una nuova “causa” all’interno dello schieramento di partenza della Formula 1.

Finché la Red Bull gli garantirà una vettura competitiva e in grado di battagliare per il titolo, come sta avvenendo dal 2021 ad oggi, il tre volte iridato proseguirà la propria avventura all’interno della factory di Milton Keynes, con la quale – ricordiamo – ha debuttato nell’ormai lontano 2016.

Al contrario, Verstappen valuterà che fare del proprio futuro e ascolterà le eventuali voci provenienti da Brackley, dove Toto Wolff sarebbe pronto a fare follie pur di portarlo tra le proprie fila.

Marko sulla conferma di Verstappen in Red Bull

“Finché la squadra fornirà a Verstappen una vettura in grado di vincere e un clima di armonia all’interno della fabbrica, lui continuerà a guidare per la Red Bull. Il contratto non è in dubbio se tutte queste condizioni verranno rispettate nel prossimo periodo. Mercedes pronta ad offrirgli una vettura già dal 2025? Se, se, se… ragioniamo ultimamente solo con i se”.