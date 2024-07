F1 | Hulkenberg regala alla Haas una grande domenica a Silverstone

F1 Haas GP Silverstone – Domenica di grande emozione per la Haas a Silverstone, teatro dell’ultimo Gran Premio di Gran Bretagna. Nico Hulkenberg, a conferma di quanto emerso nelle libere e nelle qualifiche, è riuscito a regalare alla squadra ben otto punti, concretizzando al meglio un fine settimana dove la compagine statunitense si è mostrata parecchio competitivo nel confronto con i rivali, anche grazie alle ultime novità tecniche introdotte sulla vettura. Male invece Kevin Magnussen, fuori dalla zona punti e in sofferenza specialmente con le mescole più morbide.

Hulkenberg, score da record per la Haas

“Sono molto felice per la squadra. Siamo riusciti a mettere in cassaforte otto punti molto preziosi. Cosa ancora più importante, però, è il netto passo in avanti che abbiamo compiuto con l’ultimo pacchetto di aggiornamenti. Una situazione che mi rende ottimista per il prosieguo di questa annata. Siamo in lotta per il quinto posto nel mondiale Costruttori ed è qualcosa che nessuno si aspettava all’inizio di quest’anno. E’ molto incoraggiante e positivo. La gara non è stata semplice a causa della pioggia, ma siamo riusciti a compiere le scelte giuste”.

Magnussen analizza la domenica di Silverstone

“Probabilmente ci siamo fermati un giro troppo presto nella sfida con Albon. Purtroppo pensavamo di essere sulla strada giusta, ma alla fine il ritardo ci ha penalizzato. Il ritmo con la gomma morbida non si è rivelato buono, tant’è che ho accusato fin da subito del graining. Il risultato di Nico è fantastico e gli ultimi week-end si sono rivelati davvero buoni per la squadra. Avrei voluto costruire anch’io, ma alla fine non è andata come speravo”.