F1 | Ecclestone incorona Verstappen: Max è il miglior pilota di tutti i tempi

Nella sua lunghissima esperienza nel mondo della Formula 1 Bernie Ecclestone ha visto avvicendarsi numerosi campioni, ma a detta dell’ex patron del Circus il migliore di sempre è Max Verstappen. Per il 92enne manager inglese l’alfiere della Red Bull, che nel prossimo weekend in Qatar dovrebbe chiudere la pratica iridata diventando così campione del mondo per la terza volta in carriera, è superiore a tutti perché riesce a sfruttare a pieno il potenziale della monoposto.

“Max è il miglior pilota di tutti i tempi. Nessun dubbio – ha dichiarato Ecclestone, intervistato dal Daily Mail – In passato avrei detto Alain Prost. Ora direi Max. Lui è il più grande. È il più brillante in quanto riesce ad ottenere il meglio dalla macchina. È sempre professionale. Nella mia classifica è sopra Lewis Hamilton”.

Ecclestone ha poi aggiunto: “Lewis è ovviamente super talentuoso. Lewis capisce le persone e ottiene il meglio da loro, mentre Max ottiene il meglio dalla macchina. È molto diverso da Max. Quando Lewis smetterà di correre, potrà entrare in un mondo diverso – quello dell’intrattenimento o altro – ma non sarà la strada che seguirà Max”.