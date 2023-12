F1 | Helmut Marko spiega le difficoltà Red Bull nel weekend di Singapore

Quello della Red Bull è stato un anno magico, dove la scuderia di Milton Keynes ha monopolizzato la scena in pista portando ad un ruolo di semplice comparsa i principali competitor. La squadra anglo-austriaca, che ha conquistato con largo anticipo entrambi i titoli iridati, è stata protagonista di una cavalcata trionfale che l’ha portata ad ottenere la bellezza di 21 vittorie in 22 appuntamenti.

L’ultimo successo mancato è stato quello nel Gran Premio di Singapore, dove a brillare nella notte di Marina Bay è stata la Ferrari SF-23 numero 55 di Carlos Sainz. Proprio a Singapore la Red Bull ha vissuto il suo weekend più difficile, addirittura fallendo l’ingresso nell’ultima manche di qualifiche con entrambi i piloti. Una situazione che, come ha ricordato Helmut Marko, è stata figlia di una fiducia eccessiva nel simulatore che non ha poi dato riscontri positivi in pista.

“Ho sempre detto: se riusciamo a far passare Singapore, sono ottimista sul fatto che funzionerà – ha dichiarato Marko, intervistato da OE24, parlando della possibilità di vincere tutte le gare del 2023 – Poi ci siamo lasciati ingannare dal simulatore e non siamo più riusciti a qualificarci. Siamo stati di nuovo veloci in gara, ma i sorpassi erano molto difficili su questo circuito cittadino”.