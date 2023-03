F1 | Hamilton: “Vedere la Ferrari alle nostre spalle in Arabia Saudita è stato sorprendente”

L’inattesa sfida tra Mercedes e Ferrari in Arabia Saudita ha sorpreso e non poco Lewis Hamilton. Intervistato dalla stampa d’oltremanica, il pilota britannico non ha nascosto un pizzico di stupore per la performance mostrata dalla W14 a Jeddah, precisando come il doppio piazzamento davanti alle SF-23 di Carlos Sainz e Charles Leclerc abbia offerto uno sprint importante al morale dell’intero team, il quale – ricordiamo – sta lavorando alla W14-B il cui debutto dovrebbe arrivare per il Gran Premio del Made in Italy ad Imola a maggio.

“La situazione che riguarda la Mercedes è sempre la stessa”, ha affermato il quattro volte Campione del Mondo prima di volare a Melbourne per il prossimo Gran Premio d’Australia di Formula 1. “Siamo ancora molto, molto lontani dalla Red Bull. Allo stesso modo, però, ci ha sorpreso vederci davanti alla Ferrari in Arabia Saudita. Si è trattata di una condizione positiva ma direi quasi inattesa. Jeddah presenta un asfalto inedito per l’intero campionato e non abbiamo ancora capito perché la nostra vettura – al contrario di altre – ha funzionato in quel modo durante il week-end”.