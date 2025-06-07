F1 | Hamilton suggerisce alla Ferrari di focalizzarsi sul progetto 2026

Lewis Hamilton ha espresso la sua opinione su quello che la Ferrari dovrebbe fare nei prossimi anni in Formula 1. Il sette volte campione del mondo ha dichiarato che la Scuderia dovrebbe iniziare a concentrarsi sul nuovo regolamento tecnico previsto per il 2026, anno che porterà cambiamenti significativi nelle vetture, come l’introduzione di aerodinamica attiva, un passo più stretto e una revisione della power unit.

Il 2026 rappresenta un punto di svolta per questo sport, con un cambiamento radicale che riguarderà contemporaneamente diversi aspetti delle monoposto. Di fronte a questa trasformazione, i team si trovano a dover decidere se continuare a sviluppare le vetture attuali per cercare di ottenere il massimo dal campionato 2025, o se fermarsi e indirizzare le risorse verso il nuovo regolamento. Alcune squadre hanno già deciso di concentrarsi sul futuro, mentre altre, tra le quali Ferrari, sono in una situazione di incertezza, indecisi su come bilanciare l’impegno per l’immediato con la preparazione per il 2026.

“Non so quali aggiornamenti ci saranno in arrivo, ma è da un po’ che non ne riceviamo uno – ha detto Lewis nel giovedì in Spagna. Continueremo a spingere con quello che abbiamo, ma prima che sia troppo tardi, direi semplicemente: ‘Concentriamoci sul prossimo anno’. Stiamo costruendo le basi quest’anno, imparando a conoscere gli strumenti, le strutture, i nostri processi e perfezionandoli, così quando arriveremo l’anno prossimo, avremo la macchina che vogliamo veramente. Non dipende da me, stiamo lavorando sulla vettura del prossimo anno. Non posso dire se saremo al 100% o meno, ma il campionato del prossimo anno è aperto. Questa è molto più difficile da vincere, ma non è ancora chiusa”.

Attualmente, dopo il nono round stagionale a Barcellona, la Ferrari occupa la seconda posizione nella classifica costruttori, con 165 punti, ma a ben 197 dalla capolista McLaren, che sembra destinata a confermarsi dopo il 2024. In questo contesto, Hamilton ha dichiarato che a Maranello dovrebbero iniziare a orientarsi verso il 2026 prima che sia troppo tardi.

