F1 | Hamilton e Russell confermano: “A Spa avremo delle novità sulla vettura”

F1 Mercedes GP Belgio – Prosegue la rincorsa della Mercedes verso l’attuale leadership della classifica occupata da Red Bull e McLaren.

Nella classica conferenza stampa di presentazione del giovedì, questo week-end andata in scena a Spa-Francorchamps, Lewis Hamilton e George Russell hanno annunciato una serie di novità tecniche che saranno installate sulla W15 per il prossimo Gran Premio del Belgio, 13° appuntamento del mondiale 2024 di Formula 1.

Soluzioni mirate, riguardanti anche la zona del fondo, che puntano a dare un’ulteriore spinta agli obiettivi di vittoria che la scuderia anglo-tedesca si è posta per il breve e medio periodo. Hamilton e Russell, ricordiamo, si sono divisi gli appuntamenti di Silverstone e Spielberg, ma non sono riusciti a mostrare lo stesso livello di competitiva all’Hungaroring a causa del gran caldo. Una condizione di svantaggio su cui la squadra dovrà lavorare in vista dell’ultimo terzo di questo campionato.

Hamilton annuncia un nuovo fondo

“Questo fine settimana porteremo in pista un aggiornamento sulla W15 e non vedo l’ora di scoprire che tipo di sensazioni ci regalerà. Vogliamo compiere un altro passo nella direzione giusta, anche perchè ci aspettano 11 gare che potrebbero rivelarsi molto interessanti”.

Russell a caccia di Red Bull e McLaren

“Confermo che abbiamo delle novità per questo fine settimana a Spa-Francorchamps, il che è davvero entusiasmante. Vogliamo scoprire se riusciremo a compiere un altro passo in avanti com’è già avvenuto qualche settimana fa in Canada. Puntiamo a dare battaglia a McLaren e Red Bull. Alla fine è questa la Formula 1, ovvero una lotta tra squadre. Sarebbe fantastico gareggiare per il vertice in questo week-end”.