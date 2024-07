DIRETTA F1 | GP Belgio 2024: Live Prove Libere 1 [FOTO E VIDEO]

Diretta GP Belgio 2024 – Amici di Motorionline, buon pomeriggio! Siamo in attesa di collegarci con il circuito di Spa dove, a partire dalle 13:30, i piloti scenderanno in pista per il primo turno di prove libere del Gran Premio del Belgio. Questo è l’ultimo appuntamento prima della pausa estiva, la Formula 1 tornerà in azione il 25 agosto per il Gran Premio d’Olanda.

Inizio in salita per Max Verstappen che dovrà scontare una penalità di 10 posizioni in griglia a causa della sostituzione dell’unità termica.

