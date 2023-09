F1 | Gran Premio di Singapore 2023: anteprima e orari TV

Dopo una settimana di pausa, la Formula 1 si torna in azione sul circuito Marina Bay, dove si disputerà il Gran Premio di Singapore, quindicesima tappa del Mondiale di Formula 1. Max Verstappen è ormai prossimo alla vittoria del terzo titolo, dato il suo vantaggio di 145 punti in campionato. Sergio Perez mantiene salda la seconda posizione in classifica mentre a contendersi il terzo posto, divisi da pochi punti, troviamo Fernando Alonso e Lewis Hamilton. Lotta in casa Ferrari, Carlos Sainz e Charles Leclerc sono separati solo da sei punti.

Questi gli appuntamenti per il weekend a Singapore: si parte venerdì 15 settembre con il primo turno di prove libere alle 11:30; nel pomeriggio spazio alle seconde libere, alle ore 15:00. Il programma di sabato prevede le terze libere alle 11:30 e le qualifiche alle 15:00. Domenica alle 14 la gara che potrete seguire anche sul nostro sito F1GrandPrix, con live e aggiornamenti in tempo reale. (Gli orari su TV8 da confermare).

Circuito

Nome: Marina Bay Street Circuit

Luogo: Singapore

Costruzione: la città di Singapore ha avuto l’onore di ospitare nel 2008 la primissima gara in notturna mai disputata del campionato di Formula 1. Il contratto di cinque anni per potere ospitare un Gran Premio di Formula 1 venne firmato nel 2007 da Bernie Ecclestone, un magnate di Singapore, e il Ministero del turismo della città stato asiatica. Il tracciato è stato realizzato unendo alcune strade della città di Singapore. Il layout della pista è merito dell’architetto Hermann Tilke e la pista si snoda nelle strade vicine al porto. Nel corso di questi pochi anni il tracciato ha subito numerosissime piccole modifiche a seguito delle molte indicazioni e lamentele riportate dai piloti dopo ogni GP. La modifica più importante è stata effettuata nel 2013, con la rimozione della chicane 10, la cosiddetta Singapore Sling, sostituita da una semplice curva verso sinistra. Un’altra modifica importante è stata la sostituzione di cordoli pericolosi in uscita di numerose curve; molto spesso potevano causare dei testacoda. Questo evento è sempre stato abbastanza apprezzato da tutti i fan della Formula 1, compresi quelli europei (grazie anche all’orario molto vantaggioso in cui viene trasmesso in Europa) e la gara è diventata una sorta di Montecarlo asiatico: un weekend in cui regnano lusso e glamour, e un paddock in cui si bada più alle curve delle tante modelle piuttosto che alle 23 della pista di Marina Bay.

Distanza a giro: 5,065km

Numero di curve: 23, tredici a sinistra e dieci a destra

Senso di marcia: antiorario

Dati tecnici:

Carico aerodinamico: Basso Medio Alto Apertura del gas: 45% del giro Consumo di carburante al giro: 1,64 kg/giro Velocità massima: 300 km/h Possibilità di safety car: 100% Tempo di percorrenza della pit lane con sosta: 28 secondi Possibilità di sorpasso: Facile Medio Difficile Vincitori dalla pole position: 7 su 10 edizioni in questo tracciato Peggiore posizione di partenza per un vincitore: quindicesimo (Alonso 2008)

Particolarità del tracciato: questa gara è notoriamente una delle più dure dal punto di vista fisico per i piloti, a causa delle alte temperature e dell’umidità che c’è sempre in questa città. Inoltre, vista la bassa media oraria che si registra su questa pista, ogni anno la gara sfiora sempre le due ore di durata. Il cambio è notevolmente sollecitato, con ottantasette cambiate al giro e ben 4.575 nell’arco di un’intera gara. Le marce più utilizzate sono la terza e la sesta. La media oraria si aggira attorno ai 167 km/h.

Freni:

Categoria di circuito: Light Medium Hard Numero di frenate: 13 Tempo speso in frenata: 24% del giro Energia dissipata in frenata durante il GP: 143 kWh Carico totale sul pedale del freno durante il GP: 81.435 kg Frenata più impegnativa: la quarta staccata, alla curva 7

Gomme

Da confermare

Zona DRS: sul rettilineo principale, tra la curva 23 e la curva 1 con detection point prima della curva 22; sul rettilineo tra la curva 5 e la curva 7 con detection point appena dopo la curva 4.

RECORD

Giro prova: 1:36.015 – L Hamilton – Mercedes– 2018

Giro gara: 1:41.905 – K Magnussen – Haas– 2018

Distanza: 1h55:48.950 – N Rosberg – Mercedes – 2016

Vittorie pilota: 5 – S Vettel

Vittorie team: 4 – Mercedes

Pole pilota: 4 – S Vettel, L Hamilton

Pole team: 6 – Ferrari

Migliori giri pilota: 2 – F Alonso, L Hamilton, D Ricciardo, K Magnussen

Migliori giri team: 3 – Red Bull

Podi pilota: 8 – S Vettel

Podi team: 14– Red Bull

Albo d’oro

2008 F Alonso – Renault 2009 L Hamilton – McLaren Mercedes 2010 F Alonso – Ferrari 2011 S Vettel – Red Bull Renault 2012 S Vettel – Red Bull Renault 2013 S Vettel – Red Bull Renault 2014 L Hamilton – Mercedes 2015 S Vettel – Ferrari 2016 N Rosberg – Mercedes 2017 L Hamilton – Mercedes 2018 L Hamilton – Mercedes 2019 S Vettel – Ferrari 2022 S Perez – Red Bull