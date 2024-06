F1 | Mercedes, GP Austria prova cruciale per capire i progressi della W15

La Mercedes sembra essersi rialzata completamente dopo un inizio mondiale piuttosto deludente. La W15 da qualche gara a questa parte pare abbia trovato la direzione giusta, grazie al lavoro del team e dei tecnici di Brackley. A Barcellona è arrivato il primo podio stagionale di Lewis Hamilton, il quale ha chiuso davanti a Russell, suo compagno di squadra. La squadra anglo/tedesca, dopo i 28 punti conquistati a Montreal, ha di fatto replicato con i 27 del Montmelò, e in Austria, prossima tappa del mondiale, una prova importante su un tracciato ancora diverso dove si capirà quanto la monoposto sia davvero migliorata.

“Sapevamo che la gara di Barcellona sarebbe stata determinante per capire i nostri progressi – ha detto Toto Wolff, team principal della Mercedes. La squadra ha lavorato duramente per migliorare la W15 su circuiti come quello spagnolo, anche se non avevamo il passo giusto per competere per la vittoria, ma è incoraggiante essere lì nella mischia. Lewis ha meritato il podio e George ha gestito alla grande il suo ultimo stint portandosi al quarto posto. Siamo usciti dal weekend di Barcellona con tanti punti, ma sappiamo quanto lavoro ci sia ancora da fare per avere una reale possibilità di lottare per la vittoria”.

“E’ un lavoro in corso e siamo nella giusta direzione. In Austria cercheremo di continuare così: è un tracciato molto diverso, con tante curve di medio-bassa velocità e rettilinei piuttosto lunghi. Questo vuol dire che sarà una sfida e un punto di riferimento per la nostra vettura. Il gruppo in testa allo schieramento è molto fitto, dovremo dare il massimo per lottare ancora una volta per il podio”.