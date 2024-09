F1 | Haas, libere da veterano per Oliver Bearman a Baku

F1 Haas GP Azerbaijan – Libere da veterano per Oliver Bearman a Baku, teatro del prossimo Gran Premio dell’Azerbaigian di Formula 1. Al debutto ufficiale con la VF-24, l’inglese ha mostrato un passo di tutto rispetto, rivelandosi veloce e concreto, al pari dell’esperto compagno di squadra Nico Hulkenberg. Una condizione importante che lui e la squadra sperano di confermare anche nella qualifica di oggi, che stabilirà lo schieramento di partenza per la gara in programma domani. Per quanto riguarda “Hulk”, invece, le sensazioni generali sulla vettura si sono rivelate positive, e il tedesco è pronto a battagliare per la zona punti in questo fine settimana azero del campionato.

Hulkenberg e l’analisi delle libere a Baku

“La giornata non è stata male, anche se non perfetta, ma dopotutto si trattava delle prove. La pista si è rivelata parecchio polverosa e questa mattina le condizioni di grip erano pessime, quindi c’è stata una grande evoluzione durante la giornata. Restare al passo con questi cambiamenti è stato fondamentale. Non ho fatto il giro più pulito con le gomme soft a basso carico di carburante, ma va bene così. Dobbiamo solo imparare da questo, comprendere il nostro pacchetto e capire meglio le gomme. È stata una giornata positiva e una buona base da cui partire per competere questo weekend.”

Bearman traccia gli obiettivi per la Haas

“È stato bello affrontare un venerdì completo, costruendo passo dopo passo senza dover affrettare nulla. Sono piuttosto soddisfatto di come è andata la giornata e di come si è conclusa. Mi sentivo sicuro della macchina, il che è importante su una pista come questa. Domani, il mio obiettivo è essere orgoglioso della prestazione; per farlo, dovrò migliorare e concludere a un livello che so di poter raggiungere. Voglio offrire una performance pulita”.