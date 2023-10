F1 | Haas, Hulkenberg pronto a festeggiare in Messico un importante traguardo

F1 GP Messico Haas – Quota 200 Gran Premi per Nico Hulkenberg nel prossimo Gran Premio del Messico, 19° appuntamento del mondiale 2023 di Formula 1. Il tedesco della Haas, a Città del Messico, festeggerà un importante traguardo della carriera, ambito e cercato dopo il ritorno nel Circus di quest’anno. Qualcosa di soddisfacente che vorrà quasi certamente festeggiare con un piazzamento in zona punti, quanto mai utile per la squadra dopo i numerosi passi falsi delle ultime settimane. Stesso discorso, ovviamente, per Kevin Magnussen, fuori dalla top ten da diversi mesi.

“Il Gran Premio del Messico è unico all’interno del calendario e regala sempre un’atmosfera fantastica”, ha affermato il danese della Haas. “I tifosi messicani sono davvero appassionati e la sezione del For Sol è speciale. Inoltre, anche sul piano tecnico, il fine settimana di Città del Messico ci mette davanti a delle difficoltà a causa dell’altitudine. Trovare il giusto assetto fin dal venerdì sarà una sfida molto provante”.

Queste invece le impressioni di Hulkenberg: “Oggi è molto più semplice collezionare presenze, viste le tante gare presenti in calendario, ma è pur sempre un risultato importante. Sono felice di rompere il muro delle due gare nel Circus. Sono emozionato per il fine settimana, in generale, ed è un posto fantastico dove festeggiare questo importante traguardo”.