F1 | Ferrari, la locandina per il GP del Messico

F1 GP Messico Ferrari – Vi riportiamo la locandina della Scuderia Ferrari per il prossimo Gran Premio del Messico, 19° appuntamento del mondiale 2023 di Formula 1.

La BIO della grafica

Michele Pasta, dopo aver frequentato la Scuola Internazionale di Comics, inizia la sua carriera nel 2013 con Elena Casagrande su “Suicide Risk” edito da Boom Studios, e “Doctor Who, the 10th doctor”. Successivamente collabora con David Messina e Gaetano Carlucci su Catwoman e Midnighter.

¡Hola! Mexico! 🇲🇽 Ready to push for our 20th round of the season 👊

Follow our channels @ScuderiaFerrari and the #SFApp to stay up to date this weekend

Cover art by Michele Pasta➡️ https://t.co/cO3fVgjrwO#MexicoGP pic.twitter.com/dDFg59055B

— Scuderia Ferrari (@ScuderiaFerrari) October 25, 2023