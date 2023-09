F1 | Haas, Hulkenberg ottiene il passaggio in Q2 a Monza

F1 GP Italia Haas – Qualifica dolce-amara per la Haas a Monza, teatro del prossimo Gran Premio d’Italia di Formula 1. Nonostante le difficoltà emerse nelle FP2, soprattutto con le gomme più dure, Nico Hulkenberg è riuscito a garantirsi il passaggio in Q2, obiettivo massimo per la sessione ufficiale andata in scena ieri considerando il potenziale della VF-23. Peggio è andata a Kevin Magnussen, dato il danese dovrà partire dalla 19° piazza nella gara di questo pomeriggio.

“Il feeling con la gomma più morbida nelle ultime libere non è stato male, ma purtroppo la stessa condizione non l’avevamo con la mescola più dura”, ha affermato il danese della Haas. “E’ una situazione tipica di questa stagione. Riusciamo ad andar forte con la soft, ma non con la gomma più dura. Ad ogni modo la gara sarà domani e speriamo di ottenere il massimo da quello che abbiamo. Lavoreremo per trovare delle contromisure”.

Qui invece le affermazioni di Hulkenberg: “Il ritmo con la morbida nelle FP3 era in linea con le nostre previsioni. Diciamo che il composto soft, solitamente, aiuta una vettura più debole rispetto a quello più duro. In qualifica mi aspettavo una grande sfida e così è stato. In Q1 siamo rimasti senza scia, ma nonostante questo abbiamo ottenuto il passaggio in Q2. Un risultato che mi ha lasciato piuttosto sorpreso e felice. Successivamente la seconda manche non è stata perfetta, ma alla fine la P13 è stata una posizione abbastanza realistica per noi”.